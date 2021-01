Hier, Leonardo a donné une longue interview à France Football. Le directeur sportif parisien a balayé toute l’actualité des Rouge & Bleu dont le potentiel intérêt du PSG pour Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Des paroles de Leonardo qui sont considérées comme une agression par la presse espagnole, avec en fond le huitième de finale de Ligue des Champions dont la première manche se rapproche petit à petit (16 février, 21 heures). Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Ronald Koeman – entraîneur du Barça – n’a pas échappé à la question sur les mots de Leonardo. Le technicien néerlandais ne blâme pas le Brésilien pour ses propos. “Je pense qu’il peut dire qu’il le veut. Si on me demande si je suis intéressé par Neymar et Mbappé, je dirais oui, donc c’est la même chose. Je ne peux rien dire de plus parce que je ne sais pas de quoi le futur sera fait “, déclare Koeman dans des propos relayés par Foot Mercato.