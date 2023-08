Après dix arrivées dans la capitale et une opération de dégraissage entamée avec les ventes de Neymar, Leandro Paredes et Renato Sanches et les potentiels départs de Marco Verratti et Hugo Ekitike, le PSG cherche à conclure son mercato en beauté avec plusieurs acquisitions, notamment celle de Randal Kolo Muani.

Le feuilleton Kolo Muani se poursuit. À deux jours de la date limite, le dossier de l’international Français connaît de nombreux bouleversements. Après avoir publiquement réclamé son départ lors d’une interview accordée à Sky Sports, l’ancien Nantais a décidé de ne pas participer à la séance d’entraînement du jour à Francfort. Le natif de Bondy a même rejoint la capitale française en attendant que sa situation se décante. De son côté, l’Eintracht Francfort et son directeur sportif Markus Krösche réclament 100M€ et ne lâchent pas le morceau. Les dirigeants allemands ont été clairs : « Son comportement n’a aucune influence sur les activités de transfert. L’important maintenant, c’est le match important contre Sofia. » Une position qui contraste avec les promesses présumées tenues auprès de Kolo Muani.

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Mehdi Houzirane et Théodore Vives – dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters – se projettent sur la fin du mercato et se demandent si le PSG doit tout faire pour recruter Kolo Muani. Paris doit-il faire sauter la banque et craquer, ou bien ne pas céder aux caprices du club allemand, pour se faire respecter ? En cas d’échec, n’est-ce pas un problème de ne pas recruter de plan B ?

