Warren Zaïre-Emery devrait être convoqué avec les Espoirs

Warren Zaïre-Emery réalise un très bon début de saison avec le PSG. Il devrait être convoqué par Thierry Henry avec l’équipe de France Espoirs.

À seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery impressionne le monde du football. Le jeune milieu de terrain a été l’un des meilleurs joueurs du PSG la saison dernière et depuis le début de l’exercice 2023-2024, il a été titulaire lors des trois journées de Ligue 1. Contre Lens (3-1), il s’est offert sa première passe décisive avec les Rouge & Bleu et est devenu le plus jeune passeur en Ligue 1 du PSG. Des performances qui vont être récompensées.

Henry l’a supervisé lors de PSG / Lens

Selon les informations du Parisien, Thierry Henry, le nouveau sélectionneur des Espoirs, devrait convoquer le titi du PSG pour sa première liste, qui devrait être dévoilée demain à 15 heures. Le quotidien francilien rappelle que l’ancien international était présent au Parc des Princes samedi soir pour observer Warren Zaïre-Emery lors de la victoire parisienne contre les Lensois. Présent en conférence de presse mardi, le nouveau sélectionneur avait ouvert la possibilité de convoquer le numéro 33 du PSG. « Je le suis depuis un petit moment. Il m’impressionne ! Surtout au niveau de l’impact physique. […]C’est juste exceptionnel, on est content qu’il soit Français. Il faudra s’occuper de lui. Il est titulaire au PSG, c’est déjà bien. Pour le reste, on verra.«