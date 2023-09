Avant la Ligue des champions, le PSG s’est incliné sur sa pelouse face à l’OGC Nice. Pas de quoi s’inquiéter selon Randal Kolo Muani.

Dans un calendrier qui s’annonce chargé dans les semaines à venir, le PSG retrouvait la compétition ce vendredi soir face à l’OGC Nice en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Mais la rencontre ne s’est pas déroulée comme prévue pour les Rouge & Bleu, qui ont subi une défaite logique face aux Aiglons (2-3). Pas la meilleure des manières de préparer une semaine intense avec les prochaines réceptions du Borussia Dortmund et de l’Olympique de Marseille. Entré en cours de jeu, Randal Kolo Muani s’est déjà montré décisif pour ses premières minutes sous les couleurs parisiennes avec une passe décisive sur le but de l’espoir de Kylian Mbappé. Mais en vain. Après la rencontre, la dernière recrue des Rouge & Bleu a rappelé qu’il fallait laisser du temps à cette nouvelle équipe, dans des propos accordés à Prime Video.

Son analyse du match

« On a joué contre une équipe très très solide de l’OGC Nice. C’est l’une des rares équipes qui étaient invaincues en championnat. Ils jouent bien au football et ils sont compacts. Ils ont réussi à marquer trois buts ici. Après, il ne faut pas oublier que nous sommes une nouvelle équipe. Il y a eu beaucoup de changements et il faut laisser un peu de temps de s’adapter. On va continuer à travailler. »

Ce qu’il manquait par rapport aux attentes du coach

« Plus de mouvements et aller plus vite avec le ballon. Je pense qu’on a tardé en faisant tourner le ballon. C’est vrai qu’ils étaient bien en place et il fallait qu’on les travaille plus sur la largeur. Mais, on a fait une très bonne partie quand même, il ne faut pas cracher dessus. On va continuer le travail et on verra pour la suite. »

Son entrée en jeu pleine d’envie

« Oui, c’est vrai que ça fait plaisir de jouer ici. J’avais juste à coeur de venir et d’aider l’équipe. On va continuer le travail et à gratter encore. »

Le prochain match ?

« C’est une bonne chose qu’il arrive vite. Comme on sait qu’il faut être prêts au bon moment, je pense qu’on va bien travailler d’ici là. Ça va arriver très très vite. Mais je pense que toute l’équipe sera prête pour les matches qui arrivent », a déclaré Randal Kolo Muani au micro de PSG TV.