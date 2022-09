Antoine Kombouaré est déçu du résultat de son équipe ce soir face au PSG (0-3). L’entraîneur nantais a tout de même voulu souligner le beau visage de son équipe sur la pelouse de la Beaujoire, elle qui s’est très rapidement retrouvé à 10 contre 11 après une très grosse faute de Fabio sur Vitinha, qui a du sortir sur blessure.

« On a fait l’entame de match qu’on voulait«

« C’est de la déception. On a raté notre match. On travaille pour d’autres résultats. Bien sûr, j’ai aimé le visage de mon équipe dans la difficulté. Il y a la résilience, souligne l’ancien joueur et entraîneur du PSG en conférence de presse dans des propos relayés par le site internet des Canaris. On peut préparer les prochaines échéances. Si tu lâches, tu peux en prendre 7 ou 8. Le premier but, on parle de l’appréciation de l’arbitre. Au départ de l’action, il y a faute sur Castelletto. On peut siffler faute. Après le rouge, il sanctionne un excès d’engagement. Le pied est haut, il le touche… l’arbitre prend une décision. À 11, c’est compliqué. À 10, c’est quasiment impossible. L’objectif, c’était de gagner. Mais avec ces faits de jeu… Dans la difficulté, tu peux en prendre 8. C’est d’abord de la déception pour moi. Mais j’ai envie d’encourager les joueurs, car ce n’était pas facile. […]On voulait les empêcher de poser leur jeu et leur imposer notre tempo. Ça a fonctionné car on plante les premières banderilles. Mais si tu ne marques pas, ils sont redoutables. Mais on a fait l’entame de match qu’on voulait. Le système à 3 en défense ? Pour calquer leur système et prendre plus de risques défensifs pour gêner les premières relances. Il y a beaucoup de fatigue à la fin du match, des petits bobos, des soucis mentalement… tu es déçu de perdre 3-0 à domicile. »