À domicile, le FC Nantes s’est lourdement incliné contre le PSG (0-3) dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Samuel Moutoussamy, le milieu de terrain nantais, reconnaît la supériorité de son adversaire du soir tout en estimant que le carton rouge a handicapé son équipe.

« On sait qu’on n’a pas le droit à l’erreur contre cette équipe, des petites erreurs d’inattention, on laisse partir, ça fait but directement. Aujourd’hui c’est ce qu’on a subi. On a fait une bonne entame. Le fait d’être réduit à dix nous met un handicap terrible, assure Moutoussamy au micro de Canal Plus Sport 360. Je ne sais pas si le rouge est valable ou non, sans doute que oui, mais ça tue le match. Après c’était compliqué. On avait envie de bien faire avant ce match de Coupe d’Europe. On finit avec 3-0 c’est un peu difficile mais il y a des choses magnifiques qui arrivent avec les supporters.«