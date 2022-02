Après son match de Ligue des champions face au Real Madrid, le PSG retrouvait le championnat ce samedi avec un déplacement sur la pelouse du FC Nantes. Dans un match à rebondissement et marqué par de nombreuses erreurs d’arbitrage, les Parisiens se sont inclinés face aux Nantais (1-3) d’Antoine Kombouaré. Une victoire qui permet aux Canaris de remonter provisoirement à la 5e de Ligue 1. En conférence de presse d’après-match, le coach du FCN estime que sa formation s’est montrée efficace pour remporter cette rencontre, dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Jusqu’à présent, on avait toujours battu des équipes de notre Championnat mais jamais gagné contre une formation du top 5. Il n’y avait pas meilleur moment, avec un grand PSG qui vient de réaliser un grand match contre le Real, en plus avec les trois stars qui étaient là sur le terrain, Mbappé, Messi et Neymar. On a réussi à frapper un grand coup ! C’est un plaisir collectif (…) C’est vrai que nous avons été hyper efficaces d’entrée de jeu, hyper réalistes, je crois que nos deux premières frappes cadrées font mouche, et eux sont tombés sur un très, très grand Alban (Lafont). Ça se joue sur l’efficacité. Nous, on a la réussite, le PSG, non. On est vraiment surpris de mener 3-0 à la mi-temps. Cette réussite, on l’a provoquée, pour cette raison, je veux féliciter les joueurs pour leur grande performance, d’y croire et surtout de pouvoir le faire. »

En zone mixte, Antoine Kombouaré a reconnu que son équipe avait profité de décisions arbitrales en sa faveur. « Je pense que oui, ils ont été en difficulté. Mais je pense qu’il y a un peu de vrai. Je peux vous dire que sur le pénalty, moi, je pensais que Denis Appiah allait avoir un deuxième jaune et que ça ferait rouge. Il y a quelques situations où c’est litige et puis aussi litige en leur faveur. Et puis c’est vrai que quand tu passes ton temps à râler et que tu t’en prends à l’arbitre… à un moment donné l’arbitre c’est un homme, donc il est là et peut te sanctionner. Et parfois sur des décisions litigieuses, il peut siffler en ta défaveur. Et je pense que ce soir l’arbitre a fait ce qu’il faut pour parfois nous avantager. Quand je dis avantager, je pèse mes mots mais il y a des décisions qui sont en notre faveur et qui auraient pu être pour le PSG. Bien sûr qu’il y a eu des situations limites qui ont été en notre faveur. »