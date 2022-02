Le PSG a vécu une soirée cauchemardesque sur la pelouse du FC Nantes ce samedi. Menés 0-3 à la mi-temps, les joueurs de Mauricio Pochettino se sont finalement inclinés sur le score de 1-3 en faisant preuve d’un manque d’efficacité hallucinant devant la cage d’Alban Lafont. Alors que l’arbitrage de Mikaël Lesage a été vivement critiqué par Marco Verratti et Leonardo, le coach parisien, Mauricio Pochettino, regrette surtout les lacunes défensives de sa formation.

L’arbitrage de la rencontre et le match face à Nantes (L’E)

« Il faut séparer les choses et ne pas mettre la faute sur l’arbitre. On n’a pas perdu à cause de l’arbitre, mais il a eu son importance. Les critères n’ont pas été les mêmes pour les deux équipes, elles n’ont pas été jugées de la même façon et pour ça je peux comprendre l’énervement du directeur sportif (Leonardo) et des joueurs (…) La première action du match, elle est pour nous, mais dans la continuité, on concède un but. On a réalisé de bonnes choses, même de très bonnes choses offensivement, mais nous ne sommes pas parvenus à les contrer défensivement, et puis il y a eu beaucoup d’accidents dans ce match. En termes d’affinité, de circulation de balle, Neymar, Mbappé et Messi ont réalisé une très bonne production, c’est dommage que l’on n’ait pas maîtrisé l’autre facette, la vigilance défensive. Cela aurait mis en valeur la performance de nos attaquants. »

La défaite face aux Nantais (site officiel du club)

« On est très très en colère. On est très déçus du résultat bien sûr. Nous n’avons pas mal joué, il y a eu des choses positives, mais nous perdons le match parce qu’ils ont eu des moments où ils ont été plus efficaces devant le but. Nous payons trop ce genre de situations. Pour moi il y a beaucoup de choses positives mais quand on perd 3-1 contre Nantes, c’est dur d’en trouver. Mais notre responsabilité est d’en trouver, et de solutionner les problèmes que nous avons eu ce soir ici. Je ne crois pas que nous étions trop fatigués, c’est un match différent, une compétition différente. Nous savions tout ça, mais nous n’avons pas su gérer la situation. »