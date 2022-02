Pour son déplacement sur la pelouse du FC Nantes, le PSG s’est incliné pour la deuxième fois de la saison (1-3) à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Un match frustrant pour les Parisiens tant les attaquants ont manqué d’efficacité devant les buts d’Alban Lafont. À cela s’ajoute un arbitrage calamiteux de Mikaël Lesage tout au long de la rencontre. Au micro de Canal Plus, le directeur sportif du PSG – Leonardo – a reconnu la victoire méritée de Nantes mais a tenu à pointer du doigt l’arbitrage de cette rencontre.

« Je vais essayer d’être calme et de respirer avant de commencer. Ce n’est pas le fait de perdre, on peut perdre, Nantes a mérité de gagner. On savait qu’après un match de C1, il y a cette attente dans les stades. Paris est l’équipe à battre et l’arbitre le sait. Je ne vais pas juger parce que c’est une personne mais depuis le début, c’était un match dans la force. Tu sais que le match est comme ça et donc tu cherches à le contrôler et à protéger l’équilibre du match. On a pris deux buts, c’était mérité. Après le match n’était plus contrôlé, contre nous et contre Nantes aussi. Après tu risques d’avoir des joueurs qui sont trois mois dehors pour une blessure comme Kylian ou comme Neymar ou Wijnaldum. »

Le directeur sportif parisien a ensuite énuméré les différentes erreurs d’arbitrage lors de cette rencontre. « Après, il y a une minute de temps additionnel et le penalty est sifflé à quatre minutes ! Je ne veux pas pleurer. On a perdu, c’est mérité. Mais contre nous, il y a l’envie de dire ‘je siffle contre toi’. Il y a eu plusieurs fautes sur Verratti, Mbappé, on ne siffle pas… Honnêtement la faute sur Mbappé (de Pallois ndlr) il n’a même pas sifflé la faute! Appiah, il a sifflé rouge, ce n’était pas rouge, mais l’arbitre était déjà hors du match. Avant, il a dit aux entraîneurs que la VAR ne fonctionnait pas puis ça recommence à fonctionner. Sur le pénalty, c’est Appiah qui fait faute et il avait déjà un jaune et donc c’était un deuxième jaune … et non c’est rien. On doit gérer dans un match comme ça. Je répète, on a perdu le match. Chapeau à Nantes, gros match de force et de lutte. Je suis très content pour Kombouaré mais si on regarde la gestion du match… c’est un sentiment par rapport à notre club, je siffle contre toi, il n’y a pas de soucis on y va. Et ça honnêtement ça me gêne. »