Kombouaré : « Ce match laisse un goût amer »

Nantes s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG (3-1). Les Nantais peuvent remercier leur gardien – Alban Lafont – qui a réalisé quatre grands arrêts qui ont permis à son équipe de ne pas sombrer. Antoine Kombouaré estime que son équipe a été punie.

« C’est un match de laisse qui laisse une espèce de goût amer. Il y a beaucoup de frustration, même si en première période on a souffert. Mais le fait de rester à 0-1 nous a permis de garder confiance. Et puis, on revient logiquement au score. On espérait obtenir un point et pourquoi ne pas aller chercher plus. Et puis finalement on a été punis face à ces grands joueurs. Puni par notre inexpérience, notre naïveté et nos maladresses techniques, regrette l’ancien entraîneur du PSG au micro de Prime Video. Je suis à la fois en colère contre mes joueurs et aussi fier de ce qu’ils ont montré car on n’a pas lâché et on est restés costauds. Mais le grand regret c’est que quand vous tenez quelque chose, il ne faut pas lâcher.«