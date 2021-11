Kolo Muani : « Après le carton rouge, on a lâché »

Dominé pendant tout le match, le FC Nantes peut remercier son gardien – Alban Lafont – qui a maintenu très longtemps le score à 1-0. Après l’expulsion de Navas, les Nantais ont réussi à égaliser. Mais un but contre son camp d’Appiah a permis au PSG de finalement l’emporter (3-1). Buteur Nantais, Randal Kolo Muani regrette la réaction de son équipe après le carton rouge.

« On savait que c’était une grande équipe du PSG que l’on allait affronter. On a essayé de les contrer, de rester avec un bloc bas. Mais avec des joueurs qui ont autant de qualité, c’est difficile. On a tenu le 1-0 jusqu’à la mi-temps, on a égalisé, mais après le carton rouge on a lâché, regrette l’attaquant au micro de Prime Video. C‘est avec un peu de dégoût qu’on ressort de ce match. Cela fait toujours plaisir de marquer au Parc, je suis content pour moi, mais collectivement je suis déçu du résultat.«