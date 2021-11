Kombouaré : « Les six mois avec Leonardo étaient compliqués »

Antoine Kombouaré a entraîné le PSG pendant deux ans (2009-2011). Il a été l’entraîneur des premiers mois de QSI. Malgré une première place et trois points d’avance sur son dauphin, Montpellier. Malgré cela, il a été renvoyé et remplacé par Carlo Ancelotti. Ce changement n’a pas été bénéfique – sur cette saison – puisque le PSG a perdu le titre au profit des Héraultais. L’ancien défenseur central est revenu sur cette situation difficile pour lui.

« J’étais simplement déçu de partir en tant que champion d’automne avec six points d’avance (3, ndlr). Ces six mois avec Leonardo étaient compliqués, c’était parfois chaud, indique Kombouaré dans un entretien accordée à Pierrot Le Foot. Tous les jours, les journalistes me parlaient d’Ancelotti. Et quand je demandais à Leonardo, il me disait que non, Ancelotti n’allait pas venir. »