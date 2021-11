Kheira Hamraoui, la milieu de terrain du PSG, a été victime d’un guet-apens dans la soirée du 4 novembre selon les informations de L’Équipe. « Ce soir-là, après avoir été conviée, avec l’ensemble de ses coéquipières et le staff technique, à un dîner organisé par le PSG dans un restaurant du bois de Boulogne à Paris, Kheira Hamraoui a repris le chemin de son domicile en compagnie de deux de ses coéquipières parisiennes« , rapporte le quotidien sportif. Proche de chez elle, elle a été attaquée par deux individus, masqués par des cagoules. « L’un des deux hommes serait parvenu à l’extraire de l’habitacle du véhicule, avant de s’en prendre physiquement à elle. Armé d’une barre de fer, l’agresseur aurait frappé, à plusieurs reprises, Kheira Hamraoui au niveau des jambes. Cette agression aurait duré quelques minutes, avant que les deux agresseurs ne prennent la fuite« , indique un proche d’Hamraoui pour l’Equipe.

Mais ce mercredi après-midi, ce dossier a connu un rebondissement. Aminata Diallo – qui était en voiture avec sa coéquipière du PSG au moment de l’agression – a été arrêtée, ce mercredi 10 novembre, au petit matin à son domicile à Marly-le-Roi. « Elle a ensuite été placée en garde à vue dans le cadre d’une enquête en flagrance sur l’agression de l’une de ses partenaires. »

Dans un communiqué, le PSG est sorti du silence et a évoqué cette affaire.

Le Paris Saint-Germain prend acte de la mise en garde à vue ce matin d’Aminata Diallo par le SRPJ de Versailles dans le cadre de la procédure ouverte suite à une agression jeudi soir dernier à l’encontre de joueuses du Club. Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises. Depuis jeudi 4 novembre au soir, le Club a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la santé, le bien-être et la sécurité de ses joueuses. Le Paris Saint-Germain collabore avec le SRPJ de Versailles pour faire toute la lumière sur les faits. Le Club est attentif au déroulement de la procédure et étudiera les suites à y donner.