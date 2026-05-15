Kombouaré

Kombouaré : « On va tout faire pour gagner contre le PSG »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas15 mai 2026

Dimanche soir (21 heures, Ligue 1 +3), le PSG affronte le Paris FC lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Antoine Kombouaré s’est montré ambitieux avant de défier le PSG. 

Le PSG va terminer sa saison 2025-2026 de Ligue 1 avec un déplacement au stade Jean-Bouin pour y défier le Paris FC lors de la 34e journée. Deux jours avant ce troisième derby francilien de la saison, Antoine Kombouaré, le coach du PFC s’est présenté en conférence de presse. Même s’il est supporter du PSG, club dans lequel il a joué (1990-1995) et qu’il a entraîné (2009-2011), il veut se montrer ambitieux avant de défier le champion de France.

Les détails de la possible remise du trophée de champion à Jean-Bouin
canalsupporters.com

« Je ne vois pas le PSG nous faire de cadeaux »

« Je suis entraîneur du Paris FC, supporter du PSG avant et après le match, mais pendant, je n’aurai qu’une envie, c’est de gagner ce match. Sur le terrain, je ne vois pas le PSG nous faire de cadeaux, et nous pareil. On va essayer de ne pas perdre, de ne pas prendre une leçon. On va aligner la meilleure équipe. On a la chance de jouer le champion. Je n’ai pas envie de prendre une fessée. Je ne dis pas qu’on va gagner mais on va tout faire pour. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas15 mai 2026

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