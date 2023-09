Korbin Albert a hâte d’affronter Lyon au Parc des Princes

Dimanche soir (21 heures, Canal Plus), les Féminines du PSG vont affronter Lyon en clôture de la deuxième journée de D1 Arkema. Une rencontre qui va se jouer au Parc des Princes. Un moment spécial pour Korbin Albert.

Après leur large succès sur la pelouse de Bordeaux (0-3) en ouverture de la saison 2023-2024 de D1 Arkema, les Féminines du PSG affrontent déjà l’Olympique Lyonnais lors de la deuxième journée dimanche soir. Quelques semaines après s’être inclinées contre les Lyonnaises lors du Trophée des Championnes (1-0), les Parisiennes voudront s’imposer dimanche afin de prendre un petit ascendant en championnat. Ce choc se déroulera au Parc des Princes, où 10 000 places auraient déjà été vendues selon Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris. Korbin Albert, milieu de terrain des Rouge & Bleu, a hâte de pouvoir jouer cette rencontre au Parc des Princes.

A voir aussi : Hervé Renard ne compte pas ménager les joueuses du PSG et de l’OL

« Rien que l’entraînement, c’était une expérience incroyable »

« C’est toujours quelque chose de spécial. De jouer devant les supporters, de faire mes premiers pas sur ce terrain, je me suis juste entraînée là-bas, je n’y ai pas encore disputé de match. Mais rien que l’entraînement, c’était une expérience incroyable, les supporters, toute cette énergie qu’il y avait, la communion… Quand on rentre sur ce terrain, ça te pousse à aller encore plus loin« , lance l’Américaine dans une interview accordée à PSG TV. Elle a également évoqué les objectifs du PSG au cours de cette saison. « On pense au long terme, s’assurer de pouvoir récupérer rapidement et de faire tout ce qu’on doit faire pour jouer les prochains matches au mieux, plein d’énergie. Il faut prendre chaque étape sérieusement, comme des professionnelles, pour s’assurer une belle saison.«