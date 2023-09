Ce dimanche soir (21h sur Canal Plus), les Féminines du PSG lanceront leur saison 2023-2024 par le Trophée des Championnes face à l’OL. L’occasion de parfaitement lancer ce nouvel exercice selon Korbin Albert.

Les Féminines du PSG vont lancer leur saison 2023-2024 ce dimanche soir à Troyes. À l’occasion de la troisième édition du Trophée des Championnes, les Rouge & Bleu affronteront leurs rivales, l’Olympique Lyonnais. L’occasion de glaner le premier trophée de la saison dans ce choc du football féminin.

« Cela aura une grande importance pour la suite de la saison »

Et avant cette rencontre, la milieu de terrain, Korbin Albert, s’est exprimée sur cette affiche face aux Fenottes, dans des propos accordés par le site officiel du club. « Je pense que nous nous sommes très bien préparées, nous sommes toutes beaucoup plus proches. C’est une très bonne chose de pouvoir créer des liens. J’apprécie vraiment la façon dont les choses ont évolué jusque-là, et je pense que ça va nous pousser encore plus loin. Je pense que c’est important, et je crois que si nous battons un rival aussi grand que Lyon et que si nous faisons ce qu’il faut sur le terrain, cela aura une grande importance pour la suite de la saison. Cela nous donnera la confiance pour aller de l’avant et faire face aux prochaines étapes et aux autres équipes que nous affronteront (…) Je ne sais pas ce qu’il se passera mais une chose est sûre, ce sera un combat, une bataille. Il va falloir tout donner sur le terrain, et je pense que l’équipe qui marquera en premier remportera le match. Ce sera difficile, si on marque le premier but, Lyon poussera encore plus fort, c’est donc important pour nous de rester solides, et rester fortes en tant qu’équipe. »