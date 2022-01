Koulibaly confirme des contacts avec le PSG l’été dernier

Cet été, le PSG a recruté l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du football, Sergio Ramos. En raison des blessures, l’Espagnol (35 ans) n’a joué que trois matches depuis le début de la saison. À chaque mercato, les Rouge & Bleu sont liés à de très nombreux dossiers. Ces dernières années, le nom de Kalidou Koulibaly a très souvent été associé au PSG. Le défenseur central sénégalais (30 ans) – qui évolue à Naples depuis 2014 – a expliqué avoir été en contact avec Leonardo lors du dernier mercato estival.

« Des discussions avec Leonardo ? C’est vrai j’ai eu des discussions avec tout le monde. Il y avait beaucoup de clubs intéressés. Il y a eu le PSG, mais il y a aussi eu d’autres clubs, dévoile de défenseur central dans une interview accordée au Canal Football Club. Je n’aime pas trop parler de ça, c’est quelque chose que j’essaie de botter en touche très souvent. Il y a eu de l’intérêt, ça me fait plaisir, ça prouve que mon travail paye, que les gens voient les choses que je fais de bien. Ça me pousse à faire encore mieux. Le PSG me voulait avant de prendre Ramos ? Ça me fait plaisir d’être cité à côté de ces noms-là. Ramos est une idole pour tout le monde. Il y a eu des offres, Naples a décidé de me garder. Ça prouve aussi l’amour qu’ils ont pour moi. »