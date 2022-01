En raison de la pandémie du Coronavirus, deux journées de qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar au sein de la zone AmSud, qui devaient initialement se dérouler en mars dernier, avaient dû être reportées. Avec un calendrier déjà bien chargé, celles-ci ont finalement été placées entre le 24 janvier et le 2 février prochains. Deux journées qui pourraient concerner des joueurs du PSG. Dans ce cas, ils rateraient le huitième de finale de Coupe de France contre Nice le 31 janvier.

Mais vu que le Brésil et l’Argentine sont déjà qualifiés, le PSG pourrait conserver ses joueurs. Gravement blessé à la cheville contre Saint-Etienne le 28 novembre dernier, Neymar a fait son retour à Paris – pour y poursuivre sa rééducation – hier. Pour rappel, le Brésilien (29 ans) est attendu sur les terrains d’entraînement dans trois semaines. Tite, le sélectionneur de la Seleçao, prendra-t-il le risque de le convoquer malgré le fait qu’il n’est pas joué depuis un peu plus d’un mois. Selon les informations de Globo, c’est non. Le média auriverde explique que c’est « improbable » que Neymar rejoigne sa sélection. Il devrait donc rester à Paris pour préparer au mieux son retour sur les terrains avec en ligne de mire, le match contre le Real Madrid le 15 février.