Kovac : « Il y avait la place pour faire beaucoup mieux »

L’AS Monaco a réalisé une bonne première mi-temps mais n’a pas réussi à concrétiser ses belles occasions, trouvant notamment le poteau rapidement. Les Monégasques qui ont commis plusieurs erreurs, qui ont amené le PSG à marquer deux buts et s’imposer (2-0). Au micro de Prime Video, Niko Kovac a regretté le manque de réalisme de son équipe.

« On a très bien commencé le match. La première mi-temps était bonne à mes yeux. Pour qu’elle soit très bonne, il aurait fallu marquer les occasions. On voulait presser le PSG très haut, on l’a réussi en première période. Mais quand tu joues le PSG et que tu ne convertis pas tes occasions, c’est compliqué. En plus de ça, on fait deux grosses erreurs. En seconde période, c’était plus compliqué. Le PSG avait le contrôle. On repart avec une défaite 2-0 mais il y avait la place pour faire beaucoup mieux.«

Le coach monégasque qui a encensé Kylian Mbappé, auteur d’un nouveau doublé ce soir. « C’est pour moi l’un des trois meilleurs joueurs du monde. S’il est épargné par les blessures, il gagnera pas mal de Ballons d’Or. C’est le joueur qui fait la différence au PSG. Avec sa technique, sa puissance, sa vitesse, il peut faire des différences à tout moment. »