Après une bonne première mi-temps où ils auraient pu ouvrir le score, Les Monégasques ont concédé deux buts contre le PSG. En seconde période, Monaco a totalement levé le pied. Un constat que regrette Aurélien Tchouaméni.

« On a eu plus de difficultés sur cette deuxième mi-temps. On aurait dû faire mieux, on le sait. […]Forcément, on aurait préféré rester à 1-0 à la mi-temps mais ce sont des faits de jeu, avoue le milieu de terrain au micro de Prime Video. Nous aussi on aurait dû être plus efficace dans les 30 derniers mètres surtout en première mi-temps où on a eu pas mal d’occasions. À ce niveau-là, ça se paye cash. On continue à apprendre. Dans ce genre de match, il faut terminer les occasions sinon on peut vite se retrouver derrière. On n’a pas à rougir de notre première période. Mbappé ? On sait que Kylian est un joueur de classe mondiale. Il l’a encore prouvé ce soir. C’est bien pour lui. On voulait le stopper au maximum mais il a montré tout son talent sur certaines actions. C’est ça qui fait qu’il a été décisif ce soir.«