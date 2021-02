Kroos : “Mbappé et Haaland sont de très bons joueurs”

Kylian Mbappé et Erling Haaland – avec leurs prestations XXL en Ligue des Champions la semaine dernière – sont dans les bouches de tous les observateurs du football. Présent en conférence de presse avant le match de Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame, Toni Kroos, joueur du Real Madrid, a été questionné sur quel joueur il aimerait avoir dans son équipe entre le Français et le Norvégien. Et le milieu de terrain allemand a préféré botter en touche.

“Ils sont tous les deux de très bons joueurs et peuvent aider n’importe quelle équipe car ils ont beaucoup de qualités. Le problème c’est qu’ils ne m’aideront pas sur le terrain contre l’Atalanta, donc je me concentre uniquement sur le prochain match, assure Kroos dans des propos relayés par le Figaro. Savoir si l’un ou l’autre nous rejoindra dans le futur ne nous aidera pas pour l’Atalanta. Ce n’est pas le sujet, nous sommes ici pour gagner. Votre question s’adresse à Florentino Perez. C’est mieux de la poser à Florentino (rire).“