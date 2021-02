L.Karabatic : “Il faut se projeter sur le match de Flensbourg”

Après une pause d’un mois en raison du Mondial 2021, le PSG Handball est reparti sur une cadence élevée. Victorieux avec la manière ce mardi soir face à Kielce (31-26), en match en retard de la 9e journée de l’EHF Velux Champions League, les joueurs de Raul Gonzalez n’auront pas le temps de souffler avec un nouveau match européen face à Flensbourg ce jeudi soir. Après la victoire face au club polonais, Luka Karabatic a évoqué la belle prestation des Rouge et Bleu, via le site officiel du club.

“C’est rare de faire des matches aussi complets, donc il faut savoir en profiter. Ce n’était pas facile d’aborder cette rencontre, car dans notre rythme effréné, nous n’avions qu’un jour pour la préparer. On sait que face à une équipe aussi rodée, ce n’est jamais évident… On a créé un écart d’entrée et on a mis beaucoup d’intensité. Nous avons été présents en défense et on a bien aidé nos gardiens,” a déclaré Luka Karabatic après la rencontre avant de se projeter sur la prochaine rencontre. “+1 ou +10, ça reste les points d’une victoire. On ne fait pas trop de calculs. On veut juste remonter au classement. Il fallait gagner avec la manière et c’est qu’on a fait. Il faut se projeter sur le match de Flensbourg. Là aussi nous n’aurons pas beaucoup de temps pour le préparer. J’espère que la confiance qu’on a engrangé ce soir, nous aidera là-bas.”