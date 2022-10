Ce soir, la 66e cérémonie du Ballon d’Or aura lieu au sein du Théâtre du Chatelet à Paris. Grandissime favori, Karim Benzema devrait soulever le trophée individuel suprême du football. Alors que dans un premier temps on annonçait que Kylian Mbappé ne serait pas présent, l’attaquant du PSG devrait bien être là ce soir.

Il y a quelques jours, des doutes subsistaient sur la présence du numéro 7 du PSG à la cérémonie. Même si sa décision avait été prise la semaine dernière, « le secret avait été bien gardé par son entourage et le PSG. » Selon les informations du Parisien, l’attaquant sera bien présent au Théâtre du Chatelet ce soir. « Malgré un contexte particulier […]c’est sans doute sa relation particulière avec Karim Benzema » qui a fait pencher la balance. Mbappé ne sera pas le seul joueur parisien présent ce soir, Nuno Mendes – nommé pour le Trophée Kopa – sera également là. « Le latéral portugais a des chances d’être élu dans une catégorie où personne ne se dégage« , assure le quotidien francilien. Une information confirmée par RMC Sport.

Mbappé pas dans le Top 5

Malgré une saison extraordinaire où il a porté le PSG (46 matches, 39 buts, 21 passes décisives), Kylian Mbappé ne serait pas dans le top 5 du Ballon d’Or 2022. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la distinction reviendra à Karim Benzema. L’attaquant français devrait devancer Robert Lewandowski, Sadio Mané, Mohamed Salah et Vinicius JR. Mais le quotidien sportif italien précise que l’ordre du top 5 derrière l’international français n’est pas connu. Vainqueur de la CAN avec le Sénégal et finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool, Sadio Mané devrait tout de même figurer sur le podium.