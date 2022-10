Mbappé devait être associé à Lewandowski et délesté de Neymar

« J’ai beaucoup plus de liberté ici (qu’au PSG) ». La sortie de Kylian Mbappé après la victoire face à l’Autriche le 23 septembre dernier avait interpellé. L’attaquant de 23 ans a de nouveau montré son mécontentement vis-à-vis de sa position sur le terrain après le match nul contre Reims samedi dernier (0-0), en publiant un hashtag provocateur « #pivotgang » sur sa story Instagram. Avant la rencontre face à Benfica ce soir, les médias annoncent que le joueur français souhaite quitter le navire parisien en janvier 2023. Les dirigeants parisiens n’auraient pas tenu certaines promesses faites lors de la prolongation du joueur en mai dernier.

Mbappé contrarié par la situation depuis le mois d’août

L’information lâchée par RMC a rapidement été confirmée par d’autres médias comme Le Parisien. Ce dernier avance les différentes raisons pour lesquelles Kylian Mbappé se sent trahi : sa position sur le terrain et son rôle dans le projet Rouge & Bleu. En effet, l’attaquant parisien devait être associé à Robert Lewandowski et Neymar aurait dû quitter la capitale, peut-on lire dans Le Parisien. Au final, ces deux promesses n’ont pas été tenues et Mbappé a du mal à trouver des repères dans le schéma de Christophe Galtier. Le joueur est contrarié par la situation depuis le mois d’août et le club est au courant de ce malaise, relate le journal. En revanche, personne ne s’attendait à une telle annonce, surtout avant un match de Ligue des Champions.