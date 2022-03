Kylian Mbappé bien présent à l’entraînement du PSG

C’est le nom qui était dans les bouches de toute la presse mondiale mais également des supporters du PSG. Hier, Kylian Mbappé a été touché à la cheville lors de l’entraînement de veille de départ à Madrid. L’inquiétude est très vite montée, le joueur étant annoncé incertain pour le choc contre le Real en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions.

Après avoir passé des examens, le staff du PSG s’est dit confiant. Il y avait plus de peur que de mal. L’attaquant (23 ans) pouvait marcher normalement et sa présence dans le groupe ne faisait aucun doute. Ce matin, le numéro 7 parisien faisait bien partie du groupe et l’optimisme régnait pour le voir titulaire demain. Ce mardi soir, les Rouge & Bleu s’entraînait une dernière fois au Santiago Bernabeu. Lors des 15 premières minutes que l’on a pu suivre en direct, Kylian Mbappé était bien présent sur le terrain avec ses coéquipiers. Il n’y avait d’ailleurs aucun absent.