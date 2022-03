À l’approche du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG (ce mercredi à 21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), l’état physique de Kylian Mbappé sera scruté avec attention. Victime d’un coup au dessus du pied lors de l’entraînement de ce lundi, le numéro 7 des Rouge & Bleu était, dans un premier temps, plus qu’incertain pour cette confrontation retour en UEFA Champions League.

Mais ce matin, le club de la capitale s’est montré rassurant sur la « blessure » de son joueur de 23 ans. « II effectue des soins depuis hier. L’examen clinique était rassurant et un nouveau point sera fait dans la journée », avait communiqué le PSG. Et selon les informations de RMC Sport, Kylian Mbappé marche normalement et l’optimisme est de mise du côté du PSG pour une titularisation de son meilleur joueur. « Une évaluation sur le terrain sera faite ce mardi soir au stade Santiago Bernabeu » lors de la dernière séance d’entraînement, rapporte le journaliste Loïc Tanzi. Une bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu à un peu plus de 24 heures d’une rencontre capitale pour espérer entrevoir les quarts de finale de la compétition. Pour rappel, les Parisiens avaient remporté la manche aller (1-0) grâce à une réalisation de Kylian Mbappé.