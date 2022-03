Live : les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG affronte le Real Madrid en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueurs à l’aller, les Rouge & Bleu voudront terminer le travail sur la pelouse de Santiago Bernabeu. À la veille de ce choc, Mauricio Pochettino et Neymar étaient en conférence de presse à 17h10. Une prise de parole que vous avez pu suivre ici.

Une conférence de presse qui est suivie par le dernier entraînement du PSG sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Une séance dont on peut suivre les 15 premières minutes ici. On pourra ainsi observer si Kylian Mbappé foule le terrain et faire un point sur le reste du groupe.