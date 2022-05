La saison 2021-2022 de Ligue des Champions a pris fin samedi soir avec la finale – au Stade de France – remportée par le Real Madrid contre Liverpool (0-1). Comme à chaque fin de compétition, des récompenses sont attribuées. Karim Benzema a été élu meilleur joueur de la saison alors que Vinicius JR, seul buteur de la finale, a remporté le titre de meilleur jeune de la compétition. Une équipe type a également été dévoilée.

Un Parisien dans l’équipe type de la saison de C1

Sans surprise, les deux finalistes sont en majorité dans ce onze avec pas moins de huit joueurs, quatre pour le Real, quatre pour Liverpool. Antonio Rudiger (Chelsea), Kevin De Bruyne (Manchester City) figurent également dans cette équipe. Alors que le PSG a été éliminé en huitième de finale par le vainqueur, il place quand même un joueur dans ce onze, Kylian Mbappé. Buteur à l’aller et au retour contre les Madrilènes, l’international français a marqué six buts et délivré quatre passes décisives en huit matches.