C’est la nouvelle qui a fait trembler la planète football : tiraillé entre une prolongation au PSG ou une nouvelle aventure du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement fait le choix de la continuité en Rouge et Bleu. Dès lors, cette décision a apparemment énormément de mal à passer en Espagne. Plusieurs médias, s’appuyant sur une photo postée sur ses réseaux sociaux, expliquaient d’ailleurs que Karim Benzema en voulait à son coéquipiers en Equipe de France. Une information que le principal intéressé, récent vainqueur de la Ligue des Champions, a très largement réfuté au micro de Téléfoot.

« J’aurais aimé qu’il puisse réaliser son rêve, jouer au Real Madrid. Il a choisi le PSG. Il est jeune, il a beaucoup de responsabilités sur lui. C’est son choix à lui, c’est un joueur du PSG donc on prendra du plaisir à jouer ensemble en Equipe de France. Chacun fait ses propres choix. Après, le Real Madrid, c’est le Real Madrid. Je ne suis pas déçu, je suis content et j’espère qu’il fera de bonnes choses. On est de bons potes, cela n’aura pas de conséquences sur notre relation. «