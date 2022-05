[MAJ]Le PSG en train de perdre la bataille Tchouameni ?

C’est l’un des dossiers chauds du mercato estival qui ouvre officiellement ses portes le 10 juin prochain et qui devrait vraisemblablement prendre fin. Si Aurélien Tchouameni, auteur d’une très belle saison sous le maillot de l’AS Monaco, est dans le viseur du Real Madrid, de Liverpool et du PSG, celui-ci semble avoir pris une décision sur son avenir. Alors que les Rouge & Bleu ont fait du milieu de terrain une de ses priorités, ce dernier devrait poursuivre sa carrière du côté de l’Espagne et du récent champion d’Europe

Officialisation à venir cette semaine du côté du Real Madrid

En effet selon les informations de RMC Sport, le Real Madrid proposerait 80 millions d’euros avec en plus 20 millions de bonus pour le jeune français de 22 ans. Les dernières négociations seraient en cours entre le club madrilène et monégasque et le média indique même que « l’officialisation est attendue cette semaine. » Une information que confirme le journaliste Santi Aouna qui explique que les Merengues ont un coup d’avance sur le PSG, qui partait de « trop loin ». Malgré des discussions avec les proches du joueur, aucune offre officielle n’a été transmise à Monaco et Luis Campos, aurait « déjà prévu un plan B pour renforcer l’effectif » sur un profil plus technique que le milieu de terrain monégasque. Les prochains jours / semaines s’annoncent mouvementées.

[MAJ 13h40]Saber Desfarges, journaliste Prime Video, explique sur son compte twitter que le PSG est en train de perdre la bataille dans le dossier Aurélien Tchouameni, malgré l’aide de Kylian Mbappé. Il indique également que la première offre du Real Madrid était de 80 millions d’euros et que le club madrilène et Monaco seraient en train de finaliser un accord autour de 100 millions d’euros pour l’international français.