Kylian Mbappé en avance dans la course au Ballon d’Or ?

Kylian Mbappé rêve de remporter le Ballon d’Or. Pour celui de 2024, l’attaquant du PSG aurait un léger avantage sur ses concurrents que sont Harry Kane et Jude Bellingham.

Sur le podium du dernier Ballon d’Or, Kylian Mbappé se rapproche de son rêve de soulever la distinction individuelle suprême du football. Le Parisien estime que le Ballon d’Or 2024 se décide à partir de cette semaine. « Les jurés de France Football attendront le 1er juin et la finale de la C1 pour confirmer ou changer d’avis, sachant que le Championnat d’Europe (14 juin-14 juillet) pèsera lourd dans la balance. Ainsi, un outsider d’aujourd’hui, avec un tournoi en Allemagne remporté et plusieurs buts inscrits, pourrait décrocher in fine la timbale. Comme Kevin De Bruyne. » Le quotidien francilien estime que trois joueurs se dégagent comme favoris du trophée, Kylian Mbappé, Harry Kane et Jude Bellingham.

A voir aussi : Ronaldinho : « J’aimerais que Kylian Mbappé gagne le Ballon d’Or avec le PSG »

Dans le top 10 du Ballon d’Or chaque année depuis 2017

Pour Le Parisien, le numéro 7 du PSG possède l’avantage d’avoir remporté déjà deux titres et « a mené les Bleus à l’Euro en étant leur meilleur buteur lors des éliminatoires. » Même s’il joue un peu moins ces dernières semaines, il est tout de même le meilleur buteur d’Europe avec 43 buts en 44 matches avec les Rouge & Bleu. Kane affiche 42 réalisations en 42 rencontres. « Au-delà des statistiques, il mène la danse à ce stade parce qu’il est dans le décor depuis plus longtemps qu’Harry Kane ou Jude Bellingham, dans le sens où il a déjà obtenu à 25 ans de meilleurs classements que ses deux concurrents britanniques. » L’international français a été à chaque fois dans le top 10 du Ballon d’Or depuis 2017. « L’avance de Kylian Mbappé réside ici : pour la majorité des votants, il le mérite depuis longtemps et il l’obtiendra un jour. À force de taper à la porte, son insistance l’année où le PSG brille enfin conforte le choix des jurés. » Les performances individuelles renvoient forcément aux statistiques et pour « le caractère décisif et impressionnant », Kylian Mbappé se balade encore, conclut Le Parisien.