Kylian Mbappé s’explique sur son choix de rester au PSG

Le monde du football a vécu un grand retournement de situation ce week-end. Après avoir été annoncé très proche de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de rester au Paris Saint-Germain et ce jusqu’en 2025. S’il s’est prononcé devant les supporters au Parc des Princes hier soir, il n’avait pas encore expliqué les raisons de son choix. Il vient de s’exprimer à l’instant sur tous ses réseaux sociaux.

« Aujourd’hui, je voulais vous annoncer que j’ai choisi de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain (…) J’ai la conviction qu’ici je peux continuer à grandir au sein d’un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets. Je tiens à remercier le Président, Nasser Al-Khelaïfi, pour sa confiance, son écoute et sa patience. J’ai également une pensée pour tous les supporters du Paris Saint-Germain, en France et à travers le monde pour leurs innombrables témoignages d’affection en particulier ces derniers mois.

Je voulais remercie le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d’être la convoitise d’une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de Ligue des Champions, à Paris, chez moi. Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m’a vu naître, grandir et m’épanouir. Et qui me donne l’occasion de poursuivre mes rêves. »