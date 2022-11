Le PSG s’est imposé contre la Juventus Turin hier soir (1-2) lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une victoire une nouvelle fois due à Kylian Mbappé, buteur et passeur pour Nuno Mendes. Avec sa réalisation, l’attaquant 23 ans s’est offert un nouveau record de précocité.

Plus jeune joueur à atteindre les 40 buts en C1

Le numéro 7 du PSG a en effet marqué son 40e but en Ligue des Champions. Il est devenu le plus jeune joueur – à 23 ans, 10 mois et 13 jours – à atteindre cette barre en effaçant des tablettes son coéquipier, Lionel Messi (24 ans, 4 mois et 8 jours en novembre 2011). Dans le classement all time, il n’est plus qu’à trois buts de son autre compère de la MNM et à 10 buts du top 10. Comme le rapporte le compte twitter spécialisé, Stats Foot, l’international français est le deuxième joueur le plus rapide à atteindre les 40 buts en Ligue des Champions (59 matches) derrière Ruud Van Nistelrooy (45). Lionel Messi (61), Robert Lewandowski (61), Neymar (65) et Karim Benzema (67) complètent le top 6.

Un autre record partagé avec Nkunku

Co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec sept buts, Kylian Mbappé a égalé un record de son ancien coéquipier au PSG, Christopher Nkunku. Il devient le deuxième joueur français à marquer sept buts en phase de poules, l’actuel joueur du RB Leipzig ayant réalisé cet exploit la saison dernière. Impliqué dans plus de 80% des buts des Rouge & Bleu cette saison, la MNM sur chacun des 27 derniers buts du PSG toutes compétitions confondues. Le trio parisien est également impliqué sur les 22 dernières réalisations en Champions League du club de la capitale. Petit point noir, le PSG a encaissé au moins un but lors de ses 12 derniers déplacements en Champions League. Pour finir, en gagnant hier, le leader de la Ligue 1 est devenu le premier club français à s’imposer sur la pelouse de la Juventus Turin en Coupe d’Europe.