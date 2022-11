Ça a été le feuilleton des premiers mois de l’année 2022, qui a même débuté lors de la fin de l’année 2021. En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé a pris un très long moment pour décider de son avenir. Courtisé par le Real Madrid, il a finalement décidé de prolonger son contrat de trois ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2025. Certains estiment qu’avec cette prolongation, l’ancien monégasque a des pouvoirs accrus au sein du PSG. Interrogé sur ce nouveau bail, Zlatan Ibrahimovic a averti l’international français.

« S’il a fait le bon choix pour lui ? Non. Pour Paris ? Oui. PSG, pas Paris. Il a fait le bon choix pour le PSG, pas pour lui. Parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club, lance le troisième meilleur buteur de l’histoire du PSG (156 buts) pour Canal Plus. Mais quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Alors ses parents deviennent avocats, agents, entraîneurs. D’une chose, ils en deviennent une autre. Et c’est ça le problème. C’est là que tu perds ton autodiscipline et qui tu es.«

La légende du PSG a ensuite tancé les parents des joueurs. « Aujourd’hui, avec cette nouvelle génération, les parents, papa, maman qui tu veux, ils pensent être devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui tu te prends ? Tais-toi et reste à ta place. C’est à ton fils de travailler et d’avoir de la discipline. Mbappé, en tant que personne, je ne le connais pas très bien. Comme joueur, il est fantastique. Mais quand tu perds la discipline, tu perds ton identité. Il y a une raison pour laquelle Zidane est Zidane. Mbappé veut imiter Zidane ? Qu’il commence à avoir envie de progresser. »