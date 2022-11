Ce mercredi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de la Juventus Turin en Ligue des champions (2-1), une première pour un club français. Malgré la deuxième place du groupe, le club parisien a pu compter sur le retour de l’indispensable Nuno Mendes.

Touché aux ischio-jambiers le 5 octobre dernier face au SL Benfica, Nuno Mendes retrouve peu à peu la compétition. Après dix minutes face à Troyes (4-3) le week-end dernier, le Portugais a fait une entrée fracassante face à la Juve hier soir (68e minute à la place de Juan Bernat). Remplaçant au coup d’envoi, le jeune latéral gauche a marqué 48 secondes après son entrée en jeu, sur un excellent service de Kylian Mbappé. Et le joueur de 20 ans a montré « pourquoi il était devenu en l’espace d’une saison un titulaire indiscutable dans son couloir », indique Le Parisien. Avec son manque de mobilité et après avoir enchaîné 7 matches en tant que titulaire, une première depuis son retour de blessure la saison passée, Juan Bernat souffre de la comparaison avec son concurrent au poste de latéral gauche.

Premier but de sa carrière en Ligue des champions

Après avoir été écarté des terrains pendant trois semaines, le retour de l’international portugais a fait du bien à Christophe Galtier notamment grâce à sa vitesse et sa folie sur son côté. Après un premier sprint défensif pour gagner un duel face à Juan Cuadrado, Nuno Mendes s’est ensuite projeté vers l’avant pour prendre le meilleur sur le Colombien, « pourtant réputé, lui aussi, pour sa pointe de vitesse. » Un but symbolique pour l’ancien du Sporting CP, auteur de son premier but de sa jeune carrière en Ligue des champions, le deuxième de la saison après celui contre le FC Nantes (3-0). En 22 minutes, Nuno Mendes aura touché 22 ballons avec 83% de passes réussies (10/12). Il a notamment remporté 4 de ses 5 duels et a réalisé 2 tacles. Même si son but n’offre finalement pas la première place aux Rouge & Bleu, Nuno Mendes soigne parfaitement son vrai retour à la compétition et le PSG pourra compter les qualités offensives de son latéral gauche lors des prochaines échéances.