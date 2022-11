Kylian Mbappé nommé pour le plus beau but de la semaine en Champions League

Hier soir, Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire du PSG sur la pelouse de la Juventus Turin (1-2) avec un but et une passe décisive pour Nuno Mendes. Avec sept réalisations, l’attaquant français est le meilleur buteur de la compétition en compagnie de Mohamed Salah. À ses sept buts, il faut ajouter trois passes décisives. Comme c’est de coutume après chaque semaine de Ligue des Champions, les fans peuvent voter pour le plus beau but de la journée de Champions League.

En concurrence avec Choupo-Moting

Et le numéro 7 du PSG est en lice pour remporter cette distinction honorifique. Il est en concurrence avec le Portugais Jota et son magnifique coup franc contre le Real Madrid avec le Celtic Glasgow, son ancien coéquipier chez les Rouge & Bleu – Eric Maxim Choupo-Moting et sa frappe de l’extérieur de la surface en pleine lucarne lors de la rencontre entre le Bayern Munich et l’Inter Milan et le frappe de Joao Mario lors de Maccabi Haïfa-Benfica (1-6). Pour voter pour Kylian Mbappé, c’est par ici.