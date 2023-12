Kylian Mbappé devient la quatrième personnalité la plus citée dans les médias français en 2023 selon le média de veille Tagaday.

Encore en 2023, Kylian Mbappé n’a cessé de faire parler de lui. Après un nouvel épisode du feuilleton autour de sa prolongation au Paris Saint-Germain, l’attaquant français a fait couler de l’encre cette année. Tagaday, première plateforme de veille médias, a dévoilé le classement des 1 000 personnalités les plus médiatisées dans la presse française. Grâce à une analyse de plus de 5 400 programmes d’information diffusés par 410 chaînes de télé et de radio, et de 3 000 publications de presse écrite, imprimée et en ligne, le média peut définir le nombre de fois où un nom a été cité. Après être arrivé à la neuvième place des personnalités les plus citées en France en 2022, Kylian Mbappé monte au classement pour attraper le quatrième rang.

Kylian Mbappé au top du classement

Devancé par Gérald Darmanin, Élisabeth Borne, et Emmanuel Macron, les trois figures principales de la vie politique française, Kylian Mbappé additionne 150 000 citations cette année. Le capitaine de l’Équipe de France se positionne donc à la première place du classement sport et devance ses anciens coéquipiers Lionel Messi (13e) et Neymar Jr (22e). Entre les deux ex-parisiens, on retrouve le nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique qui occupe la quinzième place. Le coach espagnol est monté de 874 places en moins de six mois, depuis son arrivée dans la capitale.