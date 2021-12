L.Karabatic : « On a fait un grand match »

Ce jeudi soir, le PSG Handball a offert un beau match au public du stade de Coubertin en remportant le choc face à Kielce (32-27), à l’occasion de la 9ème journée de la phase de poules de l’EHF Champions League. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu d’occuper la 3e place (11 pts) et de revenir à trois points de leur adversaire du soir (1er, 14 pts). Après cette rencontre, le pivot parisien – Luka Karabatic – est revenu sur cette victoire importante face aux Polonais, via le compte Twitter du PSG Handball.

La victoire face à Kielce

« On a fait un grand match. C’était une grande affiche de Ligue des champions avec un Stade de Coubertin plein et une superbe ambiance. Et face à une équipe première de la poule, il y avait tous les éléments pour être ultra-motivé et pour livrer vraiment un combat. Et c’est ce qu’on a fait dès la première minute. On est entrés sur le terrain de manière agressive. On avait à coeur de montrer un autre visage que ce qu’on avait fait au match aller (défaite 33-38), donc on a vraiment mis les bons ingrédients je pense. Ça a fait un grand match, il y a eu beaucoup d’intensité. C’était un beau match à voir, il y a eu de la qualité mais avec notre engagement on a su faire la différence. »

Une revanche à prendre après la défaite du match aller (33-38) ?

« Oui forcement quand tu perds un match comme ça. On sait que là-bas, ça avait vraiment été difficile, il y a une grosse ambiance et on avait un peu été marqués. On avait à coeur de montrer un autre visage et de montrer que chez nous aussi on est conquérants. Je pense que ce (jeudi) soir, Kielce a subi la pression de notre équipe, de nos supporters et de la salle. C’est une très bonne chose. Après, ça reste le même nombre de points qu’un autre match mais ça nous repositionne bien dans la poule. »

L’ambiance dans la salle

« Oui, bien sûr que ça galvanise d’avoir le soutien des ultras et de toute la salle. Derrière, ça fait vraiment de très belles ambiances, on l’a vu depuis le début de la saison en Ligue des champions. Franchement on voit que ça pousse à chaque fois. Ça nous aide et ça met la pression sur l’adversaire, et nous, ça nous galvanise. Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles on fait de grosses prestations à domicile cette année. »