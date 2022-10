La belle série du PSG à domicile en Ligue des Champions

Le PSG réalise un bon début de saison européen avec deux victoires en trois matches, et une première place – à égalité avec Benfica – Mardi soir, les Parisiens recevront les Portugais dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules. Ils voudront poursuivre leur belle série au Parc des Princes en Ligue des Champions.

Après ses succès contre la Juventus Turin (2-1) et celui contre le Maccabi Haïfa (1-3), le PSG a concédé le nul sur la pelouse de Benfica (1-1). Seulement une semaine plus tard, les deux équipes s’affrontent une nouvelle fois, mais cette fois-ci au Parc des Princes mardi soir. En cas de succès, les joueurs de Christophe Galtier feraient un grand pas vers la qualification en huitièmes de finale. Le PSG qui reste d’ailleurs sur cinq victoires de suite à domicile en Champions League. Avec une victoire contre les Lisboètes, le club de la capitale française égalerait sa plus longue série de succès à domicile dans la compétition (6 à 2 reprises, une fois lors d’une série qui s’est terminée en novembre 2014 et une autre en octobre 2000).

Le PSG qualifié si…

Le PSG est d’ailleurs invaincu contre le Benfica au Parc des Princes en compétition européenne avec deux victoires (victoire 2-1 en UEFA Cup en mars 2007 et succès 3-0 en UEFA Champions League en octobre 2013) et un nul ( 1-1 en UEFA Europa League en mars 2011). Les clubs portugais n’y arrivent pas dans l’enceinte parisienne avec cinq défaites et deux nuls en sept rencontres. Kylian Mbappé et ses coéquipiers qui pourraient valider leur billet pour les huitièmes de finale dès la quatrième journée de la phase de poules. Pour cela, il faut qu’ils s’imposent et que la Juventus Turin s’incline contre le Maccabi Haïfa.