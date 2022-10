Officiel – Laurent Blanc retrouve un banc en Ligue 1

Six ans après son départ du PSG, Laurent Blanc va retrouver la Ligue 1. Le coach a en effet signer un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024 avec Lyon, qui a décidé de se séparer de Peter Bosz en raison d’une série de cinq matches sans victoire (4 défaites et un nul).

Sans club depuis la fin de son aventure à Al Rayyan SC en février 2022, Laurent Blanc, coach du PSG entre 2013 et 2016, a retrouvé un banc de touche. Malgré un bon début de saison, quatre victoires et un nul lors des cinq premières journées, Lyon a décidé de se séparer de Peter Bosz après une série de cinq matches sans victoire, dont quatre défaites d’affilée avant le nul de ce week-end contre Toulouse (1-1). Déjà annoncé plusieurs fois du côté de l’OL, Laurent Blanc est officiellement le nouvel entraîneur des Lyonnais depuis ce dimanche 9 octobre. Il a signé un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024 avec les Gones. Ce sera sa troisième expérience en championnat de France après Bordeaux (2007-2010) et donc le PSG (2013-2016).