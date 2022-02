Dans 9 jours, le PSG se déplace sur la pelouse de Santiago Bernabeu dans le cadre du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueurs à l’aller, les Parisiens voudront terminer le travail sur la pelouse du Real Madrid. Le club madrilène tentera de renverser la situation avec l’aide de ses supporters. Pour cela, il aimerait pouvoir augmenter la capacité de son stade.

En travaux depuis plusieurs mois, le Santiago Bernabeu ne peut accueillir que 40% de sa capacité, soit 32 000 supporters. Mais selon les informations d’ABC, les dirigeants madrilènes aimeraient pouvoir accueillir 60 000 personnes pour la réception du PSG le 9 mars. Un directeur du club a expliqué ce choix au média ibérique. « L’important n’est pas de savoir s’il y a cinq mille personnes de plus ou de moins, toutes les tribunes disponibles seront pleines et le plus important est que les supporters applaudissent comme jamais auparavant. »