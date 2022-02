Échos contraires en Espagne sur l’état de santé d’Alaba

Le PSG est à neuf jours de retrouver le Real Madrid dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Les Parisiens se sont imposés sur le plus petit des scores et dans les ultimes secondes au Parc des Princes grâce à un but de son génie français, Kylian Mbappé. Pour cette seconde manche les Madrilènes devront se passer de Casemiro et de Ferland Mendy, tous les deux suspendus, mais un autre cas fait débat : celui de David Alaba.

Absent ce week-end pour la victoire du Real Madrid face au Rayo Vallecano, pour une gêne à l’adducteur, l’état de santé du défenseur autrichien divise la presse espagnole. En effet selon Marca, Alaba devrait revenir dans le onze de départ qui affrontera ce samedi la Real Sociedad et devrait donc tenir sa place contre le PSG. Une information à l’opposée de ce qu’on peut lire dans le quotidien Sport, qui annonce de son côté que l’ancien munichois souffrirait d’une micro-déchirure fibrillaire et pourrait donc être forfait pour le match de Ligue des Champions.

À un peu plus d’une semaine de cette affiche, des incertitudes demeurent et la pression ne fait que monter dans les deux camps…