La chronique de Stéphane Bitton sur le City-PSG “après une courte nuit, perturbée”

Le PSG s’est incliné 2-0 à l’Etihad Stadium mardi soir. L’épopée européenne des Rouge & Bleu s’arrête donc là, en demi-finale. Une élimination qui a nui au sommeil du chroniqueur France Bleu Paris Stéphane Bitton. Ce matin, le journaliste conservait une part d’amertume.

“Après une courte nuit, perturbée, avec un peu de recul, je peux dire que j’espérais mieux de la part du PSG. Ou un peu moins mal. Après ce que le PSG nous avait montré à Barcelone ou Munich, j’espérais mieux. Après la première période face à City au Parc des Princes, j’espérais mieux. Après les déclarations de Neymar qui devait mourir sur le terrain pour le PSG, j’espérais mieux. Donc je suis forcément déçu ce matin. Mais il faut reconnaitre que Manchester City était beaucoup beaucoup plus fort. Partout et presque tout le temps. Tactiquement, physiquement, collectivement. Il a manqué Kylian Mbappé, c’est vrai. On aura toujours des regrets. Mais le Paris SG n’était pas à la hauteur hier. Du côté de la direction sportive du PSG il va falloir se poser les bonnes questions. Ca tombe bien puisque nous sommes en attente des réponses de Neymar et Kylian Mbappé”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce matin. “Alors merci quand même aux joueurs du PSG. Ils ont fait un magnifique parcours, il faut le reconnaitre. Ils nous ont fait rêver plus grand mais seulement jusqu’à hier soir. C’est dommage. Ce matin, c’est beaucoup plus compliqué. Il y a maintenant deux compétitions à aller gagner. C’est peut-être la meilleure façon pour se remobiliser.”