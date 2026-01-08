La colère de Marquinhos après le bref arrêt de PSG / PFC

Dimanche dernier, le PSG s’est imposé contre le Paris FC. Mais ce match aurait pu être interrompu en raison de chants injurieux. Marquinhos a pesté contre l’arbitre, estimant que des chants comme ça étaient entendus dans tous les stades mais que la menace d’un arrêt de match n’était que lors des matches au Parc des Princes.

Le PSG a joué son premier match de l’année 2026 dimanche soir avec la réception – au Parc des Princes – du Paris FC en clôture de la dix-septième journée de Ligue 1. Si le PSG a remporté ce premier derby parisien de la saison (2-1), une décision de l’arbitre a mis en colère plusieurs membres du club de la capitale. En effet, à la fin de la rencontre, le match a été brièvement interrompu en raison de chants injurieux qui descendaient des travées du Parc des Princes. Après plusieurs messages du speaker, le match avait repris et s’était terminé normalement. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique s’était offusqué de cet arrêt, expliquant que cela arrivait toujours au Parc des Princes et jamais ailleurs, alors que des chants similaires sont chantés dans tous les stades chaque week-end.

« Ils chantent partout, c’est qu’au Parc que l’on arrête le match ! »

Ces dernières heures, un échange entre l’arbitre du match, Monsieur Benoît Bastien, le délégué du match et Marquinhos pendant l’interruption de la rencontre a été dévoilé. Dans ce dernier, on voit Marquinhos s’adresser à Monsieur Bastien : « Ils chantent partout, c’est qu’au Parc que l’on arrête le match ! C’est pour montrer l’exemple ? » Marquinhos poursuit ensuite son échange avec le délégué du match. « À chaque fois c’est la même chose, ils chantent partout et c’est qu’ici que l’on arrête le match. Vous voulez faire un exemple ? Il faut le faire pour les autres aussi. » Dans cette séquence, on voit également Luis Enrique s’énerver et Luis Campos expliquer : « Dans tous les stades c’est la même chose ! Dans tous les stades. »