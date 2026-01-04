Enrique : « On arrête le jeu pour des chants mais à chaque fois ça ne concerne que le PSG, c’est de l’injustice »

En clôture de la dix-septième journée de Ligue 1, le PSG recevait le Paris FC. Dans le premier derby parisien, les Rouge & Bleu se sont imposés (2-1).

Pour son premier match de l’année 2026, le PSG avait le droit au premier derby parisien dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé face à un bloc bas, le PSG s’est imposé grâce à des buts de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, dont la frappe a été déviée dans ses propres buts par Mbow. Dans une fin de match un peu brouillonne, le PSG a finalement tenu sa victoire pour revenir à un point de Lens en tête (2-1). Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique a poussé un coup de gueule sur le possible arrêt de match après les chants injurieux, qui ne se passe qu’au Parc des Princes malgré des chants similaires dans tous les stades de France.

« À chaque fois ça ne concerne que le PSG »

« La soirée de célébration des six trophées ? C’est beau d’avoir la possibilité de faire cette célébration. Mais je préfère rester concentré sur le match. Énerver en fin de match ? Non, je n’étais pas énervé contre mon équipe, mais plutôt sur la situation dans le stade qui pour moi est très particulière. Dans tous les stades, ils nous traitent de tous les noms, mais ils n’arrêtent que nos matches au Parc des Princes. On va à Lyon, à Nantes, à Marseille, et on accepte toutes les ambiances. Et ils n’entendent que des chants négatifs au Parc des Princes. Je suis énervé parce que ça ne concerne que le PSG. Dans presque chaque stade où nous allons, il y a des chants contre nos joueurs, notre club, notre président. Mais les matches ne sont jamais arrêtés. C’est seulement le cas à Paris. C’est clair. Je suis fatigué que ce soit le cas. Je ressens de l’injustice. Le match ? Lors de la première mi-temps, on a été très supérieurs. Mais en deuxième mi-temps, cela a été plus difficile. Ils ont eu le ballon, ça a été compliqué. À la fin, on a eu les trois points, ce qui est totalement mérité. Mais cela a été très difficile. Ce qui a posé le plus de problèmes ?Plus que de parler de l’adversaire, je pense qu’ils ont fait un très bon match. Je cherche à améliorer mon effectif et de rester concentré sur ce qui est important pour nous. On se retrouve au Koweït ?Bien sûr. Au Koweit, à Hawaï, où tu veux (rire !). Pas de problème. »