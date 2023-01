Ce jeudi, le PSG affrontera une équipe composée des meilleurs joueurs du championnat saoudien (18h00, beIN SPORTS). Et pour ce match amical, Christophe Galtier devrait aligner son armada offensive.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG se trouve dans une mauvaise passe. Les Parisiens ont, en effet, concédé deux revers sur leurs quatre dernières sorties en Ligue 1. Un constat d’autant plus terrible que les Rouge et Bleu n’avaient pas goûté à la défaite depuis l’entame de l’exercice en cours.

Neymar, Messi et Mbappé d’entrée ?

Et avant de se lancer dans le vif du sujet, le huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern en ligne de mire, le PSG s’est envolé direction le Qatar. Ils disputeront une rencontre amicale à Riyad face à une équipe mélangeant les joueurs phares d’Al-Nassr et Al-Hilal. Et, dans ce cadre, on devrait bien assister aux retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, pour le plus grand plaisir des spectateurs du stade King Fahd.

RMC nous partage d’ailleurs l’équipe que Christophe Galtier devrait concocter ce jeudi soir. Ainsi, comme l’entraînement du jour a pu le révéler, c’est Keylor Navas qui devrait tenir la cage parisienne. La défense serait composée, de gauche à droite, de Bernat, Ramos, Marquinhos et Hakimi. L’entrejeu verrait évoluer Renato Sanches, Carlos Soler et Fabian Ruiz. Enfin, en attaque, c’est la triplette attendue qu’alignerait Christophe Galtier avec Neymar en soutient de Messi et Mbappé.

Le XI probable du PSG : Navas – Bernat, Ramos, Marquinhos, Hakimi – Sanches, Ruiz, Soler – Neymar – Messi, Mbappé