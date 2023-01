Ça a été le transfert qui a fait le plus parler en fin d’année 2022. Sans club depuis sa rupture de contrat avec Manchester United durant la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo a signé à Al-Nassr jusqu’en juin 2025. Il devrait faire ses débuts en Arabie Saoudite contre le PSG.

Cristiano Ronaldo a décidé de poursuivre sa très longue et riche carrière en Arabie Saoudite après avoir signé à Al-Nassr jusqu’en juin 2025. Un choix de l’international portugais qui a beaucoup fait parler partout dans le monde. À 37 ans, il a expliqué avoir privilégié cette destination même s’il avait eu des propositions en Europe, MLS, Brésil et bien d’autres. Il n’a pas encore pu faire ses débuts avec sa nouvelle équipe en raison d’une suspension de deux matches reçue quand il était encore à Manchester United. Pour ses débuts officiels à Al-Nassr, il faudra attendre le 22 janvier. Mais il va rejouer avant.

Un nouveau duel Messi-Ronaldo

En effet, le Portugais sera présent lors du match amical du PSG au stade King Fahd de Riyadh contre une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr prévu le 19 janvier. Rudi Garcia, l’entraîneur de CR7 dans le championnat saoudien a confirmé sa présence lors de cette rencontre où l’on pourra à nouveau voir les deux extraterrestres du football mondial, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, s’affronter. « Ce ne sera pas avec le maillot d’Al-Nassr. Ça sera un mixte entre Al-Hilal et Al-Nassr. Moi, en tant que coach d’Al-Nassr, je ne peux pas être content de ce match-là, peste l’ancien coach de Lille dans une interview accordée à l’Equipe. Pour le développement, de voir le PSG, de voir les grands joueurs parisiens, effectivement c’est une bonne chose. Mais on a un match de Championnat trois jours après. Au niveau de la programmation, ç’aurait pu être mieux pensé. Mais ce n’est pas très grave. »