Le vœu de Neymar a été exaucé, il affrontera ses amis argentins (Lionel Messi, Angel Di María et Leandro Paredes) samedi en finale de la Copa América. Après la demi-finale contre le Pérou (1-0), au stade Nilton Santos, le n°10 du PSG avait exprimé sa préférence (“Je veux une finale avec l’Argentine. J’y ai beaucoup d’amis. Et le Brésil va gagner”). Il est comblé après la victoire albicéleste aux tirs au but contre la Colombie (1-1, 3 TAB à 2 dont celui victorieux de Leo Paredes remplaçant de Giovani Lo Celso à la 56e minute). Neymar a disputé dix matches contre l’Argentine pour 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Dans ces rencontres, il a marqué 3 buts et a été averti deux fois. Angel Di María est entré en jeu à la 67e minute du Argentine-Colombie à la place de Nicolás González. Une entrée réussie puisque l’ailier du PSG était en jambes et fin dribbleur (il a été noté 7/10 par La Capital alors que Paredes a reçu un 5/10).

Argentine : E.Martinez – Nahuel Molina 5 (Gonzalo Montiel 45e ), Pezzella, Otamend, Nicolás Tagliafico – De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso (Leandro Paredes 56e) – Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González (Angel Di María 67e). Buts : Lautaro Martínez (7e), Luis Díaz (61e).