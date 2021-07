Revue de presse PSG : Hakimi, Verratti, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG ce mercredi 7 juillet 2021 dans la presse hexagonale… La qualification de l’Italie pour la finale de l’Euro, l’officialisation du transfert d’Achraf Hakimi (2026), la rumeur Camavinga sont les thèmes du jour.

Le Parisien du jour consacre une page complète à l’arrivée d’Achraf Hakimi, qui a signé son contrat avec le PSG ce mardi. Le quotidien fait un long retour sur sa vie et le considère comme “un des meilleurs latéraux droits au monde”. Né à Madrid, de parents Marocains, le joueur a opté pour la sélection des “Lions de l’Atlas” où il est devenu un tauliers avec 36 sélections. Le journal local partage les propos de Mehdi Benatia, ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus Turin, qui voit chez son compatriote “des qualités incroyables” et assure que le Paris Saint-Germain a signé “le meilleur latéral droit en Europe pour les 10 prochaines années”. C’est tout ce que l’on souhaite…

Par ailleurs, après l’élimination des Bleus à l’Euro face à la Suisse (3-3 ; 5-4 TAB), Kylian Mbappé a été victime d’injures racistes sur les réseaux sociaux et selon le média “la justice a ouvert le 30 juin une enquête contre X notamment pour ‘injure publique à caractère raciste'”.

L’Équipe fait sa Une sur le succès de l’Italie et fait bien évidemment un focus sur la nouvelle grosse performance de Gianluigi Donnarumma, qui a reçu la note de 7/10 (la meilleure du match). Le journal explique qu’il “perpétue la tradition des grands gardiens italiens après Toldo et Buffon”. Le joueur a “laissé son empreinte sur cette demi-finale” grâce à ces arrêts décisifs sur la ligne tout au long de la rencontre mais aussi “pour sa relance rapide à la main vers Verratti” qui a amené le but de Chiesa.

Marco Verratti a de son côté obtenu la note de 6/10, où il a “brillé” pour son agressivité et a toujours été dans les bons coups.

Le quotidien sportif revient sur la signature d’Hakimi au Paris Saint-Germain et annonce que Sergio Ramos devrait aussi être annoncé ce mercredi. Le joueur passera sa visite médicale ce matin et deviendra la troisième recrue Rouge & Bleu de ce mercato, en attendant “Gigio”. Pour le média, ces deux arrivées permettront au “secteur défensif” d’être “consolidé” pour la saison à venir avec “tous les postes qui seront doublés” mais “du mouvement” est à venir au poste de gardien de but, où le PSG compte pas moins de… sept portiers !

Enfin le dossier Camavinga continue de faire parler, puisque L’Équipe annonce que le Bayern Munich, Manchester United, le Real Madrid, Chelsea et le PSG sont intéressés par la pépite française que le Stade Rennais lâcherait “plutôt aux alentours de 40 millions d’euros” et non les 100 comme il était précédemment annoncé.

L’article est assez clair, le joueur ne prolongera pas son bail et “Manchester United’ serait prêt à passer à l’offensive sans que ce dossier soit lié à un éventuel départ de Paul Pogba”. Le Paris Saint-Germain serait “à l’affut” pour un élément qui représenterait “l’avenir’ du club.

Concernant ce sujet, nous vous rappelons que selon nos informations, Camavinga n’est – aujourd’hui – pas la priorité du club de la capitale au milieu de terrain, puisque la première option à ce poste s’appelle Paul Pogba.