Le PSG surprenait son monde en septembre dernier en faisant une grande consultation auprès de ses supporters, via le « PSG Fans Tokens » (qui a permis de payer une partie du salaire de Mess). Le club de la capitale avait demandé à ses fans de choisir une nouvelle couleur pour sa couronne au Parc des Princes, qui n’avait plus été changée depuis 2012. La première proposition reprenait ce qu’il y avait actuellement, tandis que la deuxième était davantage bleue avec une pointe de rouge, et la troisième est aussi bleue mais avec les couleurs classique du Paris Saint-Germain et le fameux motif « Hechter ».

Comme on peut le voir sur cette photo prise par ce photographe de la Tour Montparnasse, il semblerait que le PSG ait profité de la trêve internationale pour changer sa couronne et donc opté pour la troisième proposition. Le « Parc » arborera donc ses couleurs les plus classiques sur son toit, au plus grand bonheur de ses supporters.

Que pensez-vous de cette nouvelle couronne ? Vous approuvez son esthétisme ?